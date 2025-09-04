Çelik üreticilerinden önlem talebi

Türk demir çelik üreticileri, özellikle Uzak Doğu'da devlet korumasıyla üretilen ve standartlara uymayan ürünlerin, iç piyasada haksız rekabete ve üretim kapasitesinin atıl kalmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem alınmasını istedi. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, dünyada korumacılık eğiliminin hızlanmasının, Türkiye'yi haksız rekabet koşullarına açık hale getirdiğini söyledi. Yayan, "ABD, Avrupa Birliği (AB) ve beraberinde birçok ülkenin korumacılık duvarını aşamayan Çin, Rusya, Hindistan ve bazı Uzak Doğu ülkelerinin, ülkemize yönelik ihracatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar, yurt içi üretimin zarar görmesine, Türkiye'nin 60 milyon ton seviyesindeki kapasitesinin büyük oranda atıl kalmasına yol açmış bulunmaktadır" dedi. Bu ülkelerden gelen ürünlerin, çok yönlü ve yoğun devlet destekleri sayesinde, yerli üreticilerin maliyetlerinin oldukça altında fiyatlarla piyasaya girdiğine dikkati çeken Yayan, Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinin ihtiyaç fazlası ürünlerini uluslararası piyasalara düşük fiyatlarla yönlendirdiğini dile getirdi. Kibar Holding İcra Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı da dampingli ürünlerin yerli sanayicinin iştahını baltaladığını belirterek, Çin ve Endonezya gibi ülkelerde devlet sübvansiyonlarıyla maliyetin altında fiyatlanan ürünlerin, rekabet ortamını sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.