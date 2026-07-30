Çelikte büyük sıçrama! Türkiye, Almanya’yı geride bırakarak 7’nci sıraya yükseldi

Türkiye, çelik sektöründe küresel sıralamada önemli bir başarıya imza attı. Dünya Çelik Birliği'nin yayımladığı "World Steel in Figures 2026" raporuna göre Türkiye, 2025 yılında ham çelik üretimini 38,1 milyon tona yükselterek dünyanın en büyük 7'nci çelik üreticisi konumuna çıktı. Türkiye bu yükselişiyle Almanya'yı geride bıraktı.
Küresel ham çelik üretiminde liderliğini sürdüren Çin, 2025 yılında 960,8 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Çin'in üretimi, bir önceki yılki 1 milyar 5,1 milyon tonluk seviyenin altında kaldı.
Hindistan ise üretimini artırarak ikinci sıradaki yerini korudu. Ülkenin ham çelik üretimi 149,4 milyon tondan 164,9 milyon tona yükseldi. ABD, 81,9 milyon tonluk üretimiyle Japonya'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşirken, Japonya 80,7 milyon tonla dördüncü, Rusya 67,9 milyon tonla beşinci ve Güney Kore 62,2 milyon tonla altıncı sırada yer aldı.
Türkiye'nin ham çelik üretimi ise 2024'teki 36,9 milyon ton seviyesinden 2025'te 38,1 milyon tona çıktı. Bu artışla Türkiye, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşti.
ALMANYA GERİDE KALDI
Türkiye'nin yükselişiyle Almanya, dünya çelik üreticileri sıralamasında bir basamak gerileyerek 8'inci sırada yer aldı. Almanya'nın 2025 yılı ham çelik üretimi 34,1 milyon ton olarak kaydedildi.
Listenin devamında Brezilya 33,4 milyon tonla dokuzuncu, İran ise 32 milyon tonla onuncu sırada bulunurken; Vietnam, İtalya ve Endonezya da önemli üreticiler arasında yer aldı.
KÜRESEL ÇELİK ÜRETİMİ GERİLEDİ
Dünya genelinde ham çelik üretimi 2025 yılında düşüş göstererek 1 milyar 848,9 milyon tona geriledi. Bu düşüşte, dünyanın en büyük üreticisi Çin'deki üretim azalması etkili oldu. Japonya, Rusya, Güney Kore, Almanya, Meksika, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık gibi önemli üretici ülkelerde de üretim kayıpları yaşandı.
Buna karşılık Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Suudi Arabistan, Cezayir, Avustralya, Portekiz ve Katar gibi ülkeler üretimlerini artırmayı başardı. Türkiye'nin dünya sıralamasında yükselmesi, gelişmekte olan ekonomilerin küresel çelik sektöründeki ağırlığının arttığını ortaya koydu.
Türkiye'nin üretim artışında iç piyasadaki talep, ihracat pazarlarındaki toparlanma, kapasite kullanımındaki iyileşme ve sektöre yönelik yatırımlar önemli rol oynadı.