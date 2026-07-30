Çelikte büyük sıçrama! Türkiye, Almanya’yı geride bırakarak 7’nci sıraya yükseldi

Türkiye, çelik sektöründe küresel sıralamada önemli bir başarıya imza attı. Dünya Çelik Birliği'nin yayımladığı "World Steel in Figures 2026" raporuna göre Türkiye, 2025 yılında ham çelik üretimini 38,1 milyon tona yükselterek dünyanın en büyük 7'nci çelik üreticisi konumuna çıktı. Türkiye bu yükselişiyle Almanya'yı geride bıraktı.

Küresel ham çelik üretiminde liderliğini sürdüren Çin, 2025 yılında 960,8 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Çin'in üretimi, bir önceki yılki 1 milyar 5,1 milyon tonluk seviyenin altında kaldı.

Hindistan ise üretimini artırarak ikinci sıradaki yerini korudu. Ülkenin ham çelik üretimi 149,4 milyon tondan 164,9 milyon tona yükseldi. ABD, 81,9 milyon tonluk üretimiyle Japonya'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşirken, Japonya 80,7 milyon tonla dördüncü, Rusya 67,9 milyon tonla beşinci ve Güney Kore 62,2 milyon tonla altıncı sırada yer aldı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise 2024'teki 36,9 milyon ton seviyesinden 2025'te 38,1 milyon tona çıktı. Bu artışla Türkiye, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 7'nci sıraya yerleşti.