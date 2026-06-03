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Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:32 Son Güncelleme: 3.06.2026 09:37

Cenevre'de memur, işçi ve işveren zirvesi! Bakan Işıkhan çalışma hayatı temsilcileriyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi.

İHA Ekonomi
Cenevre’de memur, işçi ve işveren zirvesi! Bakan Işıkhan çalışma hayatı temsilcileriyle görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan, program çerçevesinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal diyalog ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DAİMİ TEMSİLCİLİKTE RESEPSİYON PROGRAMI

Işıkhan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar tarafından düzenlenen ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Programda işçi ve işveren temsilcileri de yer aldı.

SENDİKA VE KURUM TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Bakan Işıkhan, resepsiyon kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde çalışma hayatı, sosyal diyalog mekanizmaları ve uluslararası iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Resepsiyona ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven ile çok sayıda davetli katıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSVİÇRE #MEMUR #VEDAT IŞIKHAN

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Cenevre'de memur, işçi ve işveren zirvesi! Bakan Işıkhan çalışma hayatı temsilcileriyle görüştü
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