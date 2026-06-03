Cenevre’de memur, işçi ve işveren zirvesi! Bakan Işıkhan çalışma hayatı temsilcileriyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor.
Bakan Işıkhan, program çerçevesinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal diyalog ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DAİMİ TEMSİLCİLİKTE RESEPSİYON PROGRAMI
Işıkhan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar tarafından düzenlenen ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Programda işçi ve işveren temsilcileri de yer aldı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı için İsviçre'deyiz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 2, 2026
Sosyal paydaşlarımız olan çalışan ve işveren konfederasyonlarımızın genel başkanları, yabancı bakanlar ve kıymetli katılımcılar ile Birleşmiş Milletler Cenevre… pic.twitter.com/9Xi55uKDta
SENDİKA VE KURUM TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME
Bakan Işıkhan, resepsiyon kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerde çalışma hayatı, sosyal diyalog mekanizmaları ve uluslararası iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.
Resepsiyona ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven ile çok sayıda davetli katıldı.