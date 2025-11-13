Cengiz Enerji’den gençlere yatırım

Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle geliştirdiği "ReAktör" programının açılışını Ankara'da düzenlenen çalıştayla gerçekleştirdi. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen program, genç mühendislerin teorik bilgilerini sahada uygulamalı deneyimle pekiştirmesine olanak sağlıyor.
Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı çalıştayda, katılımcılar Cengiz Enerji uzmanlarının rehberliğinde takım çalışmalarıyla projeler geliştirdi ve sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere dijital sertifika verilirken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, "ReAktör programıyla öğrencilerin sahayı tanımasını, proje geliştirmesini ve özgüven kazanmasını hedefliyoruz" dedi.