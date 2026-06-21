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Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:44

CENTCOM: Küresel pazarlara 17 milyon varilden fazla petrol taşındı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sürdüğünü belirterek, 55 ticari geminin boğazdan geçiş yaptığını ve 17 milyon varilden fazla petrolün küresel pazarlara taşındığını açıkladı.

İHA
CENTCOM: Küresel pazarlara 17 milyon varilden fazla petrol taşındı
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CENTCOM, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

17 MİLYONDAN FAZLA PETROL TAŞINDI

CENTCOM, ABD güçlerinin bölgedeki seyrüsefer serbestisini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bugün itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinde artış gözlendiğini bildirdi. Bu çerçevede, 55 ticari geminin boğazdan geçiş yaptığı ve bu gemilerin küresel pazarlara büyük miktarda yük ile 17 milyon varilden fazla petrol taşıdığı kaydedildi.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Uluslararası deniz güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi'nin (JMIC) bu hafta yayımladığı tavsiye kararına da dikkat çekilen açıklamada, belirlenen rota üzerinde tüm gemiler için güvenli geçişin sürdüğü, herhangi bir keyfi kısıtlama ya da engellemenin bulunmadığı teyit edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin İran ile varılan anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bölgede varlığını sürdürdüğü ve teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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CENTCOM: Küresel pazarlara 17 milyon varilden fazla petrol taşındı
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