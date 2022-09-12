Ceple akaryakıt tankına müdahale etmişler!

Konya-Karatay'daki operasyonda yazarkasa versiyon değişikliğini sağlayan el terminali ile sahte fiş düzenlemede kullanılan bilgisayarlara, yazarkasa ve çok sayıda kaçak akaryakıta el konuldu. İstasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek gibi pek çok silah da ele geçirildi.Aksaray'da ekipler, bir istasyonun çatı katında 6 bin 160 paket kaçak sigaranın saklandığını fark etti. Diğer akaryakıt istasyonuna yönelik operasyonda ise otomasyon ve yazar kasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı belirlendi. Aramalarda istasyonda gizlenmiş satış sistemine paralel çalışan pompa beyni ve ara birim ünitesi bulundu; kayıt dışı satış için kullanılan bilgisayar ve yazar kasaya el konuldu. Amasya-Merzifon'daki bir akaryakıt istasyonunda tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiği, cep telefonu ile sisteme müdahale edildiği ve satış verilerinin silindiği tespit edildi.