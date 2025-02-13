Cevdet Yılmaz açıkladı: Hizmet gelirlerindeki artış, cari açığın daralmasında belirleyici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptı Yılmaz açıklamalarında "Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır. Cari işlemler dengesi 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesi beklenmektedir. Dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artış, cari açığın daralmasında belirleyici olmuştur. Nitekim mal ve hizmet ihracatı gelirleri 2024 yılında toplamda 377 milyar doları aşmıştır" ifadelerini kullandı.

'GELİŞMELER, EKONOMİMİZİN DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Turizm ve hizmet sektörlerinin potansiyeline dikkat çeken Yılmaz, "2024 yılında hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşması ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşması, turizm ve hizmet sektörlerimizin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koymaktadır. 2024 yılında cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedilmiş, rezervlerimiz 2024 yılında artmıştır.

Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir. Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.