Cevdet Yılmaz açıkladı: Terörsüz Türkiye ile kaynaklar kalkınmaya aktarılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir." dedi.
Yılmaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıkların yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, Osmaniye'nin yeniden ve eskisinden daha güzel şekilde inşa edildiğini ifade etti.
OSMANİYE'DE 12 BİN 500'DEN FAZLA BAĞIMSIZ BİRİM TESLİM EDİLDİ
Osmaniye'nin daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Yılmaz, kentte 12 bin 500'den fazla konut, köy evi ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.
Yılmaz, konut ve iş yerlerinin yanı sıra altyapının da yenilendiğini, yeni hastaneler, okullar, sanayi bölgeleri ve çeşitli kamu yatırımlarının hayata geçirildiğini aktardı.
Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin konuşan Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece bölgemize değil, tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma sergilendi. Kolay değil, 450 binden fazla konutu kapsayan bu kadar büyük bir çalışma kısa sürede tamamlandı. Son 3-4 yılda, bu yılın sonuna kadarki rakamları da dikkate aldığımızda, deprem bölgemize 104 milyar dolar harcama yapmış olduk. Böyle bir çalışmanın dünyada örneği yok. Gerçekten yabancılar da geldiklerinde şaşırıyorlar. 'Bu kadar kısa sürede bunu nasıl başardınız?' diyorlar. İşte niyet olunca, irade olunca, güçlü bir işbirliği ve istikrar olunca bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"
Türkiye'nin depremin yaralarını etkili şekilde sardığını söyleyen Yılmaz, savaşların ve diğer olumsuzlukların yaşandığı bir dönemde ülkenin büyümeye ve istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti.
Yılmaz, "Bir taraftan savaşların ve diğer olumsuzlukların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir. Bunlar olmasaydı, Türkiye'de bu uyum, ahenk ve güçlü liderlik olmasaydı büyük işlerin altından kalkmak da çok zor olurdu." diye konuştu.
Geçmişte Türkiye'de yaşanan depremlerin oluşturduğu tahribatın ve yaraların uzun sürede sarılabildiğinin bilindiğini ifade eden Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de oluşturduğumuz siyasi istikrar daim olsun inşallah. Bizim birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ülkemizi, milletimizi çok daha yükseklere taşımamız gerekiyor. Son 25 yılda Türkiye büyük bir atılım yaptı, büyük bir gelişme sergiledi. Kim ne derse desin. Sorunlar yok mudur? Dünyanın hangi ülkesinde sorun yok ki? İnsanlık var olduğu sürece sorunlar olacak. Bunlarla da uğraşacağız. Günün sorunlarına yoğunlaşıp bunları çözerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ancak şu gerçeği de görmemiz lazım. Ekonomide, demokraside, sosyal politikalarda, dış politikada Türkiye artık eski Türkiye değil, çok farklı bir seviyeye geldi. Bu seviyeye de güçlü liderlikle, istikrarla geldi. Şimdi ne diyoruz? Türkiye Yüzyılı. Bu 25 yılda oluşmuş güçlü ve sağlam temel üzerinde Türkiye'mizi çok daha güçlü yarınlara yine birlik ve beraberlik içinde ulaştıracağız Allah'ın izniyle. Kardeşliğimizi yücelterek, milli birliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
Terörün gündemden çıkarılmasının önemine de değinen Yılmaz, "Terörsüz bir Türkiye, gündeminde artık terör olmayan bir Türkiye olarak, kaynaklarımızı daha fazla kalkınmaya, sosyal refaha yönlendirerek geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Yılmaz, liderliğin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Liderlik birilerinin peşine takılıp gitmekle olmaz. Uzağı görmekle olur. Liderlik, gelecekteki tehlikeleri veya fırsatları şimdiden görüp pozisyon almakla olur. Sabah ayrı, akşam ayrı konuşmakla liderlik olmaz. Liderlik kararlılıkla, dik duruşla olur. Bu milletin temel değerlerine, devletin temel niteliklerine bağlılıkla olur. Çok şükür, Türkiye böyle bir liderliği yakalamış durumda. Bizler de hep birlikte bir ekip olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."