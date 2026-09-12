Cevdet Yılmaz açıkladı: Terörsüz Türkiye ile kaynaklar kalkınmaya aktarılacak

OSMANİYE'DE 12 BİN 500'DEN FAZLA BAĞIMSIZ BİRİM TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'nin daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Yılmaz, kentte 12 bin 500'den fazla konut, köy evi ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Yılmaz, konut ve iş yerlerinin yanı sıra altyapının da yenilendiğini, yeni hastaneler, okullar, sanayi bölgeleri ve çeşitli kamu yatırımlarının hayata geçirildiğini aktardı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin konuşan Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece bölgemize değil, tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma sergilendi. Kolay değil, 450 binden fazla konutu kapsayan bu kadar büyük bir çalışma kısa sürede tamamlandı. Son 3-4 yılda, bu yılın sonuna kadarki rakamları da dikkate aldığımızda, deprem bölgemize 104 milyar dolar harcama yapmış olduk. Böyle bir çalışmanın dünyada örneği yok. Gerçekten yabancılar da geldiklerinde şaşırıyorlar. 'Bu kadar kısa sürede bunu nasıl başardınız?' diyorlar. İşte niyet olunca, irade olunca, güçlü bir işbirliği ve istikrar olunca bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye'nin depremin yaralarını etkili şekilde sardığını söyleyen Yılmaz, savaşların ve diğer olumsuzlukların yaşandığı bir dönemde ülkenin büyümeye ve istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, "Bir taraftan savaşların ve diğer olumsuzlukların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülke olarak büyümeye, istihdam üretmeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Bunun esas sırrı siyasi istikrar ve güçlü liderliktir. Bunlar olmasaydı, Türkiye'de bu uyum, ahenk ve güçlü liderlik olmasaydı büyük işlerin altından kalkmak da çok zor olurdu." diye konuştu.

Geçmişte Türkiye'de yaşanan depremlerin oluşturduğu tahribatın ve yaraların uzun sürede sarılabildiğinin bilindiğini ifade eden Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.