Cevdet Yılmaz açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumara karşı yeni sistem devreye giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar platformlarına karşı teknik müdahale kapasitesinin geliştirildiğini açıkladı. Yılmaz, yasa dışı platformların tespiti ve takibinde yapay zeka ile veri analitiğinin daha etkin kullanılmasına yönelik yol haritasının değerlendirileceğini bildirdi.
YASA DIŞI PLATFORMLARA TEKNİK MÜDAHALE KAPASİTESİ GELİŞTİRİLDİ
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"nın açılışında konuştu.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını belirten Yılmaz, konunun mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocukların ve gençlerin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanına dönüştüğünü ifade etti.
Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın 1 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, uygulama sürecinin MASAK tarafından 2 aylık dönemlerle izlendiğini, 4 ayda bir de izleme ve koordinasyon toplantısı yapıldığını söyledi.
Yılmaz, eylem planının uygulanmaya başlamasından bu yana çeşitli alanlarda önemli adımlar atıldığını belirterek, "Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak; yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir" dedi.
Mobil hatların suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirlerin de alındığını aktaran Yılmaz, bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve aboneliklerin daha etkin denetlenmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini bildirdi.
KİRALIK HESAPLARA VE YASA DIŞI ÖDEME ALTYAPILARINA DENETİM
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirmede kullanılan toplu kısa mesaj uygulamalarına yönelik tedbirlerin de geliştirildiğini belirten Yılmaz, kaynağı belirsiz ve yurt dışı bağlantılı mesaj trafiğinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Finansal sistem tarafında ise kiralık hesaplar, yasa dışı ödeme altyapıları ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin denetim ve veri toplama faaliyetlerinin artırıldığını kaydetti.
Yılmaz, riskli hesapların tespit edilmesi, kısıtlanması veya kapatılması ile ilgili kuruluşlardan düzenli bilgi alınmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.
Kolluk ve adli süreçlerde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyon, soruşturma ve teknik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda yalnızca münferit hesap ve sitelere değil, yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki ödeme altyapıları ve organize yapılara yönelik çalışmalar da yürütülmektedir" dedi.
YAPAY ZEKA TABANLI TESPİT SİSTEMİ GÜNDEMDE
Yılmaz, toplantıda yeni mevzuat ihtiyacının yanı sıra yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sisteminin de ele alınacağını açıkladı.
Yasa dışı platformların kısa sürede adres ve teknik altyapı değiştirebildiğine dikkati çeken Yılmaz, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Yılmaz, "Yapay zekâ ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını değerlendireceğiz" diye konuştu.
Toplantının gündeminde ayrıca lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ile reklamların etkilerinin de bulunduğunu belirten Yılmaz, çalışmaların bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve reklam politikalarının etkilerinin değerlendirilmesi açısından yol gösterici olmasını beklediklerini ifade etti.
MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ DE SÜRÜYOR
Yasa dışı bahis ve kumarın büyük ölçüde sınır aşan niteliğe sahip olduğunu belirten Yılmaz, uluslararası iş birliği çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.
Sorunun kaynağı olan ülkeler ve yabancı otoriteler nezdinde girişimlerde bulunulduğunu belirten Yılmaz, konunun Birleşmiş Milletler ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda gündeme taşındığını ve mali istihbarat iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Yılmaz, "Kat edilen mesafe son derece kıymetli olmakla birlikte bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik güçlü irademizin bir yansıması olarak hedefimiz, mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli artırmaktır" açıklamasında bulundu.