Cevdet Yılmaz açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumara karşı yeni sistem devreye giriyor

YASA DIŞI PLATFORMLARA TEKNİK MÜDAHALE KAPASİTESİ GELİŞTİRİLDİ

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını belirten Yılmaz, konunun mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocukların ve gençlerin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanına dönüştüğünü ifade etti.

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın 1 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, uygulama sürecinin MASAK tarafından 2 aylık dönemlerle izlendiğini, 4 ayda bir de izleme ve koordinasyon toplantısı yapıldığını söyledi.

Yılmaz, eylem planının uygulanmaya başlamasından bu yana çeşitli alanlarda önemli adımlar atıldığını belirterek, "Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak; yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir" dedi.

Mobil hatların suç faaliyetlerinde kullanılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirlerin de alındığını aktaran Yılmaz, bir kişi adına çok sayıda hat açılmasının sınırlandırılması, yabancılara ilişkin abonelik limitlerinin belirlenmesi, kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirilmesi ve aboneliklerin daha etkin denetlenmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirildiğini bildirdi.