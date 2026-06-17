Cevdet Yılmaz: Barış ile önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz

Yılmaz, Ticaret Bakanlığının destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti.
İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİDEN DAHA HIZLI BÜYÜDÜ
İnşaat sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de enflasyonla mücadele sürecine katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, sektörün gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sını oluşturduğunu söyledi.
Türkiye ekonomisinin 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, aynı dönemde inşaat sektörünün yüzde 6,8 büyüme kaydettiğini belirtti.
Geçen yıl ekonominin yüzde 3,6 büyüdüğünü aktaran Yılmaz, inşaat sektörünün ise yüzde 10,8'lik büyüme performansı gösterdiğini ifade etti.
45 TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA
Sektörün bu yılın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, doğrudan istihdam edilen kişi sayısının 2,2 milyonun üzerine çıktığını söyledi.
Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısına da değinen Yılmaz, "Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 138 ülkede toplam 563 milyar dolara yakın proje üstlenmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları sıralamasında firma sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci konumdayız." dedi.
Yılmaz, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk şirketinin yer aldığını da vurguladı.
YAPI MALZEMELERİ İHRACATI 35,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Yapı malzemeleri sektörünün geçen yıl 35,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirten Yılmaz, sektörün toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştirdiğini kaydetti.
Yılmaz, üretim kapasitesi, pazar çeşitliliği ve katma değerli ürün yapısıyla sektörün küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAŞAM KURTARAN BİR ZORUNLULUK"
Türkiye'nin afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir ülke olduğuna dikkat çeken Yılmaz, riskleri oluşmadan yönetmenin önemine işaret etti.
Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bu dönüşüm bir tercih değil, yaşam kurtaran bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu büyük dönüşümü gerçekleştirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.
Akıllı şehir uygulamaları, dijital altyapılar, gelişmiş yapı teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin şehirlerin dayanıklılığını artıracağını belirten Yılmaz, inşaat sektörünün bu dönüşüm sürecinde kritik rol üstleneceğini dile getirdi.
DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU
İnşaat sektöründe dijitalleşmenin hızlandığını ifade eden Yılmaz, özellikle yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin sektörü dönüştürdüğünü söyledi.
Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümü kalkınma stratejisinin merkezine yerleştirdiğini belirten Yılmaz, inşaat ve yapı ekosisteminin de bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini kaydetti.
"YENİ TİCARET VE ENERJİ KORİDORLARI BÜYÜK FIRSATLAR SUNACAK"
Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin yalnızca ulaştırma yatırımları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Bu güzergahların aynı zamanda enerji, dijital altyapı ve ticaret koridorları olacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu üç kıtanın ortasında, bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak çok önemli imkanlara sahibiz. Savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor."
YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI YENİ FIRSATLAR YARATACAK
Bölgedeki çatışmaların sona ermesiyle yeniden inşa sürecinin hızlanacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin mühendislik kapasitesi, müteahhitlik tecrübesi ve üretim gücüyle bu süreçte önemli rol üstleneceğini söyledi.
Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, yenilikçi yapı malzemelerinden ileri inşaat teknolojilerine kadar uzanan değişim sürecini sektör için fırsata dönüştürmeye kararlı olduklarını belirtti.