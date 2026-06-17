Cevdet Yılmaz: Barış ile önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAŞAM KURTARAN BİR ZORUNLULUK"

Türkiye'nin afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir ülke olduğuna dikkat çeken Yılmaz, riskleri oluşmadan yönetmenin önemine işaret etti.

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bu dönüşüm bir tercih değil, yaşam kurtaran bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu büyük dönüşümü gerçekleştirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Akıllı şehir uygulamaları, dijital altyapılar, gelişmiş yapı teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin şehirlerin dayanıklılığını artıracağını belirten Yılmaz, inşaat sektörünün bu dönüşüm sürecinde kritik rol üstleneceğini dile getirdi.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

İnşaat sektöründe dijitalleşmenin hızlandığını ifade eden Yılmaz, özellikle yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin sektörü dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümü kalkınma stratejisinin merkezine yerleştirdiğini belirten Yılmaz, inşaat ve yapı ekosisteminin de bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

"YENİ TİCARET VE ENERJİ KORİDORLARI BÜYÜK FIRSATLAR SUNACAK"

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin yalnızca ulaştırma yatırımları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu güzergahların aynı zamanda enerji, dijital altyapı ve ticaret koridorları olacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu üç kıtanın ortasında, bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak çok önemli imkanlara sahibiz. Savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor."

YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI YENİ FIRSATLAR YARATACAK

Bölgedeki çatışmaların sona ermesiyle yeniden inşa sürecinin hızlanacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin mühendislik kapasitesi, müteahhitlik tecrübesi ve üretim gücüyle bu süreçte önemli rol üstleneceğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşümden yeşil dönüşüme, yenilikçi yapı malzemelerinden ileri inşaat teknolojilerine kadar uzanan değişim sürecini sektör için fırsata dönüştürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör