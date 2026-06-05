Cevdet Yılmaz: Enflasyonda geçici şoklara karşı mücadele kararlılıkla sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu mayısta yüzde 1,71'e artarken, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirtti.
"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Cevdet Yılmaz, yaptığı değerlendirmede ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi eşgüdüm içinde sürdürdüğünü ifade etti.
"Kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz." diyen Yılmaz, fiyat istikrarının temel öncelik olduğunu vurguladı.
MAYIS AYI ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA
Yılmaz, mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,71 seviyesine gerileyerek önceki aya kıyasla belirgin bir yavaşlama gösterdiğini söyledi.
Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, gıda fiyatlarına ilişkin olumlu seyre de dikkat çekerek "Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında düşmüştür." ifadelerini kullandı.
"GEÇİCİ ETKİLER KALICI HALE GELMEDİ"
Mayıs ayındaki enflasyon görünümünü değerlendiren Yılmaz, fiyat artışlarındaki gerilemenin geçici unsurlarla sınırlı kaldığını belirtti.
"Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir." diyen Yılmaz, fiyatlama davranışlarında kalıcı bir bozulma riskinin sınırlı olduğunu ifade etti.
POLİTİKA KOORDİNASYONU VURGUSU
Yılmaz, ekonomik programın para, maliye ve gelir politikalarıyla desteklendiğini belirtti. "Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, dezenflasyon sürecinin sürdürüleceğini söyledi.
"REFAH ARTIŞI HEDEFLENİYOR"
Cevdet Yılmaz, gıda, konut, lojistik ve enerji alanlarında atılan arz yönlü adımların önemine dikkat çekerek, vatandaşların refahını kalıcı biçimde artırmayı hedeflediklerini belirtti.