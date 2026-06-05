Cevdet Yılmaz: Enflasyonda geçici şoklara karşı mücadele kararlılıkla sürüyor

"GEÇİCİ ETKİLER KALICI HALE GELMEDİ"

Mayıs ayındaki enflasyon görünümünü değerlendiren Yılmaz, fiyat artışlarındaki gerilemenin geçici unsurlarla sınırlı kaldığını belirtti.

"Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir." diyen Yılmaz, fiyatlama davranışlarında kalıcı bir bozulma riskinin sınırlı olduğunu ifade etti.