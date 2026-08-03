Cevdet Yılmaz ihracat rakamlarını değerlendirdi: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından ihracat rakamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz şunları kaydetti:

Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir.



İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca yılın ilk yarısında 65,2 milyar dolar gerçekleşen yıllıklandırılmış turizm gelirlerinin de etkisiyle temmuz ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 400 milyar dolar üzerindeki seyrini devam ettirmiştir.

Bölgemizde yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, artan lojistik, enerji, sigorta ve finansman maliyetlerine rağmen ithalatta ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 4,7 ile kontrollü bir artış yaşanmıştır.

Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz.

İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz.

Rekabetçi bir şekilde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör