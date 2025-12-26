Cevdet Yılmaz: "Ocak ayında enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz"

Ticaret savaşlarının yanı sıra Türkiye'nin hem güneyinde hem de kuzeyinde fiili savaşların yaşandığını söyleyen Yılmaz, dünyada 'ben güçlüysem istediğim her şeyi yaparım' anlayışının yaygınlaştığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en güçlü şekilde zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldıklarını sözlerine ekledi.

"BU YIL EKONOMİMİZ EN AZ YÜZDE 3,3 BÜYÜME KAYDEDECEK"

Yılmaz, savaşların yaşandığı bir dönemin yanı sıra aynı dönemde tarihin en büyük afetinin yaşandığını ifade ederek, "14 milyon nüfusumuzu etkilemiş bir deprem, dile kolay. Son 3 yılda sadece deprem bölgesinin ihyası ve inşası için harcadığımız para 90 milyar dolar. En güçlü dediğimiz ekonomileri bile sarsacak rakam ama çok şükür Türkiye, dünyadaki belirsizlikler, istikrarsızlıklar ve savaşların içinde adeta bir istikrar adası. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Huzur, güven ve istikrar içerisinde yolumuza, büyümeye devam ediyoruz. Sanayimiz, tarımımız, esnafımız, çiftçimiz gelişmeye devam ediyor. Bu sene belki tarımda şanssız bir dönem yaşadık. Aynı yıl içinde hem don oldu hem de kuraklık yaşadık. Bunun da getirdiği zorluklar var ama bütün bunlara rağmen bu yıl ekonomimiz en az yüzde 3,3 büyüme kaydedecek. İlk 9 ayda yüzde 3,7'lik bir büyümemiz oldu. İstihdamımız artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"OCAK AYINDA ENFLASYONDA 20'Lİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ"

Yıl sonu itibarıyla yapılan uluslararası tahminlere göre Türkiye'nin nominal dolar bazında 16'ncı büyük ekonomisi olacağını dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Satın alma gücü denen bir hesap var, ona göre ise dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olacağız. Kim ne derse desin Türkiye, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu sıkıntılarımızın, sorunlarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Dünyada sıkıntısız, sorunsuz ülke var mı? Bunlarla da güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. En önemli sorunumuz enflasyon, enflasyon da hükümetimiz tarafından önceliklendirilmiş durumda. Şu anda Orta Vadeli Programımızın ana eksenini enflasyonla mücadele oluşturuyor. Bu konuda da epeyce bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75 buçuğa kadar yükselerek zirveyi görmüştü. O tarihten bugünlere geldiğimizde şu anda yüzde 31 civarında. Enflasyon oranında 44 puandan fazla düşüş oldu. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü ama bu hizmetler, kira gibi hususlar biraz daha inatçı kalemler ama onları da kırıyoruz, onlarda da düşüş seyri başladı. İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı ulaştırmış durumdayız."

Vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varılamayacağına, ancak gerçekçi politikalarla bir ülkenin istenilen yerlere taşınabileceğine dikkati çeken Yılmaz, enflasyonla eriyip giden bir kazanç sağlamanın yerine enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.