Cevdet Yılmaz: Pakistan ile ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini yakın vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, Türk şirketlerinin Pakistan'daki yatırımlarının da hızla arttığını ifade etti.
"5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF ULAŞILABİLİR"
Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun ekonomik alanda da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edilmiştir. Şimdi bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in mutabakatıyla ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi belirlendiğini belirten Yılmaz, "Bu hedef bir temenni değil, ulaşılabilir bir hedeftir. Hatta bunun da üzerine çıkabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
TİCARET HACMİ 1,2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE
Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2026 yılının ortası itibarıyla da yıllık bazda benzer seviyelerde bulunduğunu söyledi.
Bu hedefe ulaşılması için ticaretin kapsamının genişletilmesi, şirketlerin karşılaştığı engellerin azaltılması, lojistik altyapının geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini belirten Yılmaz, 2023 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşmasının bu süreçte önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN'DAKİ YATIRIMLARI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımlarının 2 milyar doların üzerine çıktığını açıklayan Yılmaz, bu yatırımların istihdam oluşturduğunu, teknoloji transferi sağladığını ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Türk müteahhitlik firmalarının da bugüne kadar Pakistan'da toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar dolar olan 74 projeyi üstlendiğini belirten Yılmaz, Türk şirketlerinin ulaştırma, enerji, konut, lojistik ve sanayi tesisleri başta olmak üzere birçok alanda yeni projelere hazır olduğunu söyledi.
YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI
İki ülke arasında otomotiv, tarım teknolojileri, gıda sanayi, sağlık teknolojileri, yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret, eğitim, turizm, gemi inşa, savunma sanayii ile film ve televizyon sektörlerinde iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Yılmaz, bu alanların ekonomik ortaklığa yeni ivme kazandıracağını kaydetti.
TÜRK YATIRIMCILARINA ÖZEL SANAYİ BÖLGESİ
Yılmaz, Pakistan'ın Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılarına özel bir bölge tahsis edilmesine yönelik önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu girişimin Türk şirketleri için önemli bir üretim ve lojistik üssü oluşturabileceğini söyledi.
Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye ile Pakistan'ın stratejik konumlarını avantaja çevirebileceğini vurgulayan Yılmaz, Orta Koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi arasında tamamlayıcı iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti