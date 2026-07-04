Cevdet Yılmaz: Pakistan ile ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini yakın vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, Türk şirketlerinin Pakistan'daki yatırımlarının da hızla arttığını ifade etti.

"5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF ULAŞILABİLİR"

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun ekonomik alanda da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edilmiştir. Şimdi bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in mutabakatıyla ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi belirlendiğini belirten Yılmaz, "Bu hedef bir temenni değil, ulaşılabilir bir hedeftir. Hatta bunun da üzerine çıkabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.