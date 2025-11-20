Cevdet Yılmaz: Romanya ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

'ROMANYA'DAKİ TÜRK SERMAYESİNİN VARLIĞI 8 MİLYAR DOLAR CİVARINDADIR'

Yılmaz, Türkiye-Romanya ilişkileri bakımından son derece verimli ve anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Romanya, bugün Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımızdır. 2024'te 10 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizin bu yıl 13 milyar dolar seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise 15 milyar dolardır. Romanya'daki Türk sermayesinin varlığı 8 milyar dolar civarındadır. Türk yatırımcıların Romanya'ya duyduğu ilgi ve güven, her geçen gün artarak devam ediyor. Savunma sanayii de iş birliği alanlarımızın yükselen yıldızıdır. Diğer yandan; enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi alanlardaki somut iş birliği potansiyelimiz de hızla gelişiyor. Bulgaristan'la birlikte, Karadeniz'e kıyıdaş NATO müttefikleri olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve son olarak 7'inci aktivasyonu icra edilen "Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM Black Sea), bunun somut bir tezahürüdür. Ukrayna'daki savaşın bölgesel güvenlik dengelerini derinden etkilediği bir dönemde, Karadeniz'in güvenliği ve deniz ulaştırma hatlarının korunması yönündeki ortak çalışmalarımız büyük önem arz ediyor. Öte yandan, iki ülke gençliği arasında artan temaslar, eğitim iş birlikleri ve kültürel programlar, dostluğumuzun geleceğe taşınmasında en güvenilir teminatı oluşturmaktadır" diye konuştu.