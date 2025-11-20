Cevdet Yılmaz: Romanya ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Romanya Milli Günü, Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de yer aldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İki ülke olarak, güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, kültürden eğitime uzanan geniş bir yelpazede işbirliğimizi ilerletme azmindeyiz. Her iki taraf da bu doğrultuda güçlü bir irade ve kararlılık sergilemektedir. Ayrıca, Avrupa-Atlantik kurumları içinde müttefiklik ruhuyla yürüttüğümüz yakın iş birliği, ikili ilişkilerimizin stratejik mahiyetini daha da pekiştirmektedir" dedi.
'ROMANYA'DAKİ TÜRK SERMAYESİNİN VARLIĞI 8 MİLYAR DOLAR CİVARINDADIR'
Yılmaz, Türkiye-Romanya ilişkileri bakımından son derece verimli ve anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Romanya, bugün Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımızdır. 2024'te 10 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizin bu yıl 13 milyar dolar seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise 15 milyar dolardır. Romanya'daki Türk sermayesinin varlığı 8 milyar dolar civarındadır. Türk yatırımcıların Romanya'ya duyduğu ilgi ve güven, her geçen gün artarak devam ediyor. Savunma sanayii de iş birliği alanlarımızın yükselen yıldızıdır. Diğer yandan; enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi alanlardaki somut iş birliği potansiyelimiz de hızla gelişiyor. Bulgaristan'la birlikte, Karadeniz'e kıyıdaş NATO müttefikleri olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve son olarak 7'inci aktivasyonu icra edilen "Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM Black Sea), bunun somut bir tezahürüdür. Ukrayna'daki savaşın bölgesel güvenlik dengelerini derinden etkilediği bir dönemde, Karadeniz'in güvenliği ve deniz ulaştırma hatlarının korunması yönündeki ortak çalışmalarımız büyük önem arz ediyor. Öte yandan, iki ülke gençliği arasında artan temaslar, eğitim iş birlikleri ve kültürel programlar, dostluğumuzun geleceğe taşınmasında en güvenilir teminatı oluşturmaktadır" diye konuştu.
'TÜRKİYE KALBİMDE ÖZEL BİR YERE SAHİP BİR YUVADIR'
Büyükelçi Tinca ise görev süresinin sonuna geldiğini belirterek, "Türkiye'deki görevim yaklaşık 5 yıl sonra sona ererken, anlamlı deneyimler, güçlü ortaklıklar ve unutulmaz anılarla dolu bir döneme derin bir minnet ve duyguyla bakıyorum. Türkiye'de geçirdiğim yaklaşık 5 yıl içinde, 81 ilden 60'ını ziyaret ettim. Bu yerlerin bazılarında birkaç kez bulundum. Benim için Türkiye yalnızca eşsiz güzellikte bir ülke değil, aynı zamanda kalbimde özel bir yere sahip bir 'yuva'dır. Nerede olursam olayım, bir bardak çayın kokusu ve taze bir simit tadı bana burada geçirdiğim güzel sabahları hatırlatacaktır" ifadelerini kullandı.