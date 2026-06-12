Cevdet Yılmaz: "Türkiye ekonominin en üst liginde bir oyuncu haline geliyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen STK ve İş Dünyası Buluşması'nda iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda dünya ekonomisinden Türkiye'nin büyüme performansına, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, küresel sistemde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

"DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Yılmaz, küresel ticaretin geçmiş dönemlere kıyasla ciddi şekilde yavaşladığını ifade etti.

Korumacılık politikalarının yükseldiğini, üretim kapasitesinin büyük ölçüde Asya'ya kaydığını dile getiren Yılmaz, "Dünya yeniden şekilleniyor adeta. Kartlar yeniden karılıyor. Güç mücadelesi merkeze gelmiş durumda. Eskiden kurallar, hukuk ve uluslararası kurumlar bir yere kadar etkili olabiliyordu. Ama şu anda güç mücadelesi her şeyin önüne geçmiş durumda. Güçlüysem istediğimi yaparım gibi bir anlayış maalesef dünyada hakim hale gelmiş durumda." diye konuştu.

Bu gelişmelerin ekonomide belirsizlikleri artırdığına dikkat çeken Yılmaz, ülkelerin artık sadece maliyet odaklı değil, güvenlik ve dayanıklılık eksenli kararlar aldığını söyledi.

"TÜRKİYE SON 6 YILDA DÜNYANIN İKİ KATI BÜYÜDÜ"

Türkiye ekonomisinin küresel olumsuzluklara rağmen güçlü performans sergilediğini belirten Yılmaz, son altı yıldaki büyüme rakamlarına dikkat çekti.

Yılmaz, "2020-2025 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak yüzde 18,8 büyürken Türkiye ekonomisi aynı dönemde yüzde 34,8 büyüdü. Dünyanın yaklaşık iki katı kadar büyümüş, kapasitesini geliştirmiş bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimindeki artışın önemine işaret eden Yılmaz, Avrupa'daki bazı ülkelerin halen pandemi öncesi üretim seviyelerine ulaşamadığını, Türkiye'nin ise sanayi kapasitesini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

"TÜRKİYE EKONOMİNİN EN ÜST LİGİNE YÜKSELİYOR"

Son 23 yılda Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin 2000 yılında dünyanın 21'inci büyük ekonomisi olduğunu, bugün ise nominal dolar bazında 16'ncı sıraya yükseldiğini söyledi.

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'nin dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sene itibarıyla 1,6 trilyon doları aşmış bir milli gelir büyüklüğümüz var. Kişi başına gelirimiz 18 bin doları aşmış durumda ve Türkiye artık ekonominin en üst liginde bir oyuncu haline geliyor. Yeni bir hamleye, yeni bir sıçramaya ihtiyacımız var. Ülkemizi çok daha üst bir lige taşımamız gerekiyor."

DEPREM VE KKM VURGUSU

Türkiye'nin son yıllarda önemli ekonomik yüklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını söyledi.

Deprem sonrası yaklaşık 100 milyar dolarlık kaynağın kullanıldığını belirten Yılmaz, kur korumalı mevduat sisteminin de büyük ölçüde tasfiye edildiğini ifade etti.

Yılmaz, "Şu anda amacımız ülkemizin finansal istikrarını korumak, enflasyonu düşürmek ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmektir." dedi.

"SAVUNMA SANAYİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Yılmaz, Türkiye'nin çevresindeki çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin barıştan yana bir politika izlediğini belirten Yılmaz, "Biz barıştan yana bir ülkeyiz. Ama bir taraftan da elbette savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz. Güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşların yalnızca insani değil ekonomik maliyetler de doğurduğunu belirten Yılmaz, enerji ve gübre fiyatlarındaki artışların tüm dünyayı etkilediğini ancak Türkiye'nin aldığı tedbirlerle arz sorunu yaşamadığını söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KALKINMANIN ANAHTARI"

Terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Yılmaz, güven ve huzur ortamı olmadan kalkınmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin terör nedeniyle çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Yılmaz, "Bu kaybın en az 2 trilyon dolar olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye inşallah kalıcı şekilde bu terör belasından kurtularak kaynaklarını çok daha verimli alanlara yönlendirecek." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Yılmaz, "Güven ve huzurun olmadığı yerde kalkınma da olmaz, demokrasi de olmaz. Önümüzdeki süreçte kalıcı bir huzur ortamında kalkınmamızı da kalıcı şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Samsun milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da katıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör