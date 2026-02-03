Cevdet Yılmaz’dan açıklama: Ana istikamet tek haneli enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

TEMEL MAL ENFLASYONUNDA ILIMLI SEYİR

2026 yılı ocak ayında ücret ve fiyat güncellemelerinin yanı sıra olumsuz mevsim koşullarının etkisiyle tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 düzeyine gerilemiştir.

Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet kalemleri ön plana çıkarken özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak yükselen taze sebze ve meyve fiyatları gıda fiyatlarındaki artışta önemli rol oynamıştır. Temel mal enflasyonu ise aylık bazda ılımlı seyrini sürdürmüş, yıllık yüzde 17,45 seviyesine inmiştir.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLEYEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dönemsel gelişmeler enflasyon üzerinde kısa süreli olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip olsa da programımızın ana istikameti ve rotası ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarımızı etkin ve koordineli bir şeklide yürütüyor, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformlarımızı hızlandırıyoruz.

Talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarımızla enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğiz.