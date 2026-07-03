Cevdet Yılmaz’dan dezenflasyon mesajı: Ana eğilim sürecek

"DEZENFLASYON SÜRECİ DESTEKLENECEK"

Yılmaz, yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecini destekleyen gelişmelerin daha belirgin hale gelmesini beklediklerini belirterek, küresel koşullardaki normalleşme ve jeopolitik gerilimlerin azalmasına yönelik adımların enerji ve emtia fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ifade etti.

Geçen yıl tarımsal üretimi olumsuz etkileyen kuraklık ve don olaylarının ardından bu yıl daha elverişli bir üretim döneminin öne çıkmasının da gıda enflasyonunu olumlu etkileyeceğini dile getiren Yılmaz, Türk lirasındaki düşük oynaklık ve artan öngörülebilirliğin de fiyatlama davranışlarını desteklediğini söyledi.

"YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Jeopolitik gelişmelerin enerji ve emtia fiyatlarında zaman zaman dalgalanmalara neden olabileceğini belirten Yılmaz, buna rağmen ekonomi yönetiminin koordinasyon içinde yürüttüğü para, maliye ve gelirler politikalarının makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.

Yılmaz, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir. Verimlilik artışını merkeze alan, yüksek katma değerli üretimi teşvik eden, yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme anlayışını destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdürecek, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıracak yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör