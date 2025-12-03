Cevdet Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tüm politika ve hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

ENGELLİ BİREYLER HAYATIN HER ALANINDA EŞİT YER ALACAK

Yılmaz, NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, engelli bireylerimizin yaşamın her alanına eşit ve güçlü katılımını esas alan hak temelli yaklaşımımızı bir kez daha vurguluyoruz. Erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan bağımsız yaşam desteklerine uzanan kapsamlı adımlarımızın merkezinde, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği, kapsayıcı ve adil bir toplum hedefimiz bulunuyor. Bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran tüm politika ve hizmetleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm engelli kardeşimize ve ailelerine muhabbetlerimi iletiyorum."