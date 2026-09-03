Cevdet Yılmaz’dan enflasyon değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz şunları kaydetti:

YILLIK GIDA ENFLASYONU GERİLEDİ

Tüketici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 15,89 seviyesine düşmüştür.

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonu yüzde 0,22 gerçekleşirken, yıllık gıda enflasyonu geçen aya göre 3,7 puan gerilemiştir. Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşme sürmüştür.



Hizmet enflasyonunu yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmeler öne çıkmıştır.

SOSYAL KONUT PROJELERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR



Enerji ve emtia fiyatlarındaki sert hareketler, jeopolitik gelişmeler, küresel ticaretteki dönüşüm ve korumacılık eğilimleri tüm dünyada enflasyon görünümünü etkilemektedir. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde önceliklendiriyoruz.

Kira, gıda, enerji ve ulaştırma gibi vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen alanlarda arz kapasitesini ve verimliliği artırmaya yönelik politikalarımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir yandan dar ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konut projeleri hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan afet risklerini azaltmayı ve güvenli konut stokunu büyütmeyi hedefleyen kentsel dönüşüm uygulamalarını desteklemeye devam ediyoruz.



Önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi ve fiyat istikrarını güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis etmeyi hedefliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte ekonomideki öngörülebilirliği daha da artırmayı, kalıcı refah artışını desteklemeyi ve elde edilen kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör