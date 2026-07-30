Cevdet Yılmaz’dan işsizlik yorumu: 2005’ten beri en düşük seviye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmelerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz açıklamalarında şunları kaydetti:

2005'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde işgücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır.

2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan, kadınlarda ise 1,7 puan azalarak sırasıyla yüzde 12,8 ve yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir. Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 LİRA DESTEK

Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörümüzü güçlü finansman imkânlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı 750 milyar TL'ye çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar TL'lik yeni kredi desteğini devreye aldık.

Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansman imkânını toplam 1 trilyon TL seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3500 TL destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Diğer taraftan, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor; özellikle gençlerin, kadınların ve işgücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör