Cevdet Yılmaz’dan Türkiye-Kazakistan arasında ekonomik işbirliği mesajı

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTACAK

Yılmaz, Türkiye'den Kazakistan'a yaklaşık 6 milyar dolar yatırım olduğunu, 5 binin üzerinde şirketin burada yatırım yaptığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kazakistan'dan Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde yatırım var ve bine yakın Kazak şirket Türkiye'ye yatırım yapmış durumda. Bunların sayısını, miktarını ve niteliğini daha da artırmamız gerekiyor ki ticaretimizin de altyapısı güçlesin. Bu yatırımlar ne kadar artarsa ticaretimiz de çok daha sağlıklı, güçlü bir zemine kavuşmuş olacaktır. Bu anlamda da karşılıklı olarak yatırıma davet ediyoruz. Türk iş dünyasını Kazakistan'a, Kazak iş dünyasını da Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hepimizin kazançlı çıkacağına yürekten inanıyoruz."

Devlete düşen görevin uygun ortamı hazırlamak, altyapıyı kurmak, düzenlemeleri yapmak ve teşvikleri sağlamak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Üretken projeleri yapması gereken ise özel sektör. Özel sektör, girişimcilik bir ülkede ne kadar güçlü olursa, ekonomi de o kadar dinamik ve dayanıklı demektir. Dünyanın mevcut konjonktürüne baktığımızda belirsizliklerin arttığı, korumacılık eğilimlerinin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde kamu ile özel sektörün daha güçlü bir diyalog içerisinde hareket etmesi çok kıymetli diye inanıyorum. Kazakistan ve Türkiye olarak girişimcilerimiz için elverişli şartları oluşturmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.