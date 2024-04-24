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Giriş Tarihi: 24.4.2024

Ceviz ve bademciler fuarda buluşuyor

Ceviz ve bademciler fuarda buluşuyor
Türkiye'nin ceviz ve badem sektörünün öncü isimleri, 26-28 Nisan tarihlerinde Biga'da gerçekleşecek olan Türkiye Ceviz ve Badem Fuarı'nda buluşacak. Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) Başkanı Ömer Ergüder'in de katılacağı fuarda; yerli üretimdeki zorluklar ele alınacak, sektörde iş birliğinin önemine vurgu yapılacak ve son teknolojiler konuşulacak. Fuarın, sektörün ortak buluşma noktası olacağına dikkat çeken Ergüder, "Sektörün tüm paydaşları için büyük bir önem taşıyan bu fuar, sektörün gelişimine ve uluslararası pazarda daha da güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir buluşma noktası olacak" dedi. Üç gün boyunca sürecek olan fuarda, her gün alanında uzman isimler sektördeki güncel konuları ele alacak. CÜD Başkanı Ergüder, "Yerli Ceviz Üretiminde Zorlukla Mücadele ve İş Birliğinin Önemi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek ve sektördeki gelecek vizyonunu paylaşacak. Katılımcılar, sektörde yaşanan son gelişmeleri ve teknolojileri değerlendirme fırsatı bulacaklar. Ceviz ve badem sektöründe yaşanan gelişmelerin konuşulacağı fuar, sektörün ortak buluşma noktası olacak.
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Ceviz ve bademciler fuarda buluşuyor
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