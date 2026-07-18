Çevreyi kirletenler yandı! İstanbul ilk sırada... 6 ayda milyarlık ceza yağdı, 222 işletme kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık ekipleri, 81 ilde gerçekleştirdikleri kontrollerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren tesis ve işletmelere toplam 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 lira idari para cezası uyguladı. Çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen 222 işletmenin faaliyetleri de durduruldu.

47 BİNİ AŞKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlık ekipleri, 2026'nın ilk altı ayında çevre kirliliğini önlemek amacıyla 33 bin 989 tesis, 6 bin 18 motorlu taşıt ve 7 bin 700 deniz aracını denetledi. Böylece toplam denetim sayısı 47 bin 707'ye ulaştı.

Denetimler sonucunda 2 bin 436 tesis, 152 motorlu taşıt ve 33 deniz aracı hakkında idari işlem uygulanırken, çevre mevzuatına aykırılıklar nedeniyle milyarlarca liralık ceza kesildi.

EN YÜKSEK CEZA ATIK KİRLİLİĞİ NEDENİYLE KESİLDİ

Bakanlığın hava, su, atık, gürültü ve egzoz emisyonu başta olmak üzere birçok alanda yaptığı denetimlerde en yüksek ceza atık kirliliği nedeniyle uygulandı. Bu kapsamda atık kirliliğine 693 milyon 340 bin 723 lira, su kirliliğine 337 milyon 937 bin 211 lira, hava kirliliğine ise 233 milyon 968 bin 142 lira idari para cezası kesildi.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

İller bazında değerlendirildiğinde en fazla çevre cezasının uygulandığı il İstanbul oldu. Kentte yılın ilk altı ayında çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmelere toplam 348 milyon 796 bin 745 lira ceza kesildi.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında gerçekleştirilen 6 bin 18 araç denetiminde ise egzoz emisyon sınırlarını aşan veya emisyon ölçümünü yaptırmayan 152 araç sahibine toplam 2 milyon 684 bin 71 lira idari para cezası uygulandı.

TESİSLER 7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR

Bakanlık, saha denetimlerinin yanı sıra teknolojik altyapıyla da çevreyi kirleten tesisleri anlık olarak takip ediyor. Sürekli İzleme Merkezi (SİM) aracılığıyla 383 hava kalitesi izleme istasyonu, 574 sürekli atık su izleme sistemi ile 416 tesise ait 816 baca emisyon izleme sistemi çevrim içi olarak izleniyor.

Toplam 1.773 noktadan anlık, 538 noktadan ise mevsimsel veri toplayan sistem sayesinde çevre sınır değerlerini aşan tesislere anında müdahale edilirken, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör