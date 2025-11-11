Ceyhan’dan cari açığa yılda 300 milyon $ katkı

Rönesans Holding, hayata geçirdiği 2 milyar dolarlık Ceyhan Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Limanı yatırımına başlayarak ülkemizde özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük ağır sanayi yatırımlardan birine imza attı. Yatırımı hızla ilerleyen tesis, petrokimya üretimiyle cari dengeye yıllık 300 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, "Kurulduğumuz günden bu yana, gelirlerimizin yarısından fazlasını yurtdışından elde ediyoruz. Yurtdışında 50 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamladık. Bugün Türkiye'de 10 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz bu tutarı, 3 yılda 14 milyar dolara çıkarmak" dedi.Dünyanın en büyük ilk 50, Avrupa'nın ise en büyük ilk 10 uluslararası taahhüt şirketi arasında yer alan Rönesans, Ceyhan'da 1.3 milyar doları uluslararası finansman olmak üzere 2 milyar dolarlık yatırımla 472 bin 500 ton kapasiteli bir polipropilen üretim tesisi ve sıvı yük terminali kuruyor. PDHPP tesisi için Cezayirli Sonatrach, sıvı yük terminali için Norveçli Stolt-Nielsen ile ortaklık kurdu. Ortaklarıyla birlikte 700 milyon dolar öz sermaye yatırımı yaptıklarını söyleyen Ilıcak, "Proje kapsamında 12 farklı milletten, 30'dan fazla firmayla birlikte çalışıyoruz" dedi.Türkiye'nin yılda 8 milyon ton plastik hammadde ithal ettiğinin altını çizen Ilıcak, "Polipropilen ve polietilen, dış ticaret açığımızda en büyük paya sahip ürünler arasında. Polipropilenin yalnızca yüzde 4'ü yerli üretimle karşılanıyor. Bu yatırım, Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak, sanayimizin gelişimini hızlandıracak" dedi. Yatırımın yer aldığı bölgenin denize kıyısı sayesinde güçlü lojistik avantajı, hammaddeye erişimi, Gaziantep, Adana ve Kayseri gibi tüketimin yoğun olduğu pazarlara kısa mesafede oluşunun avantajlarına değinen Ilıcak, "Yatırımlarımızın 2027 yılı sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz" diye ekledi.