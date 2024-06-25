Türk Lirası mevduatta 10 trilyon sınırı aşıldı

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi ve önümüzdeki dönemde kurun reel olarak değer kazanamayacağı beklentisi, Türk Lirası mevduatta tarihi bir eşiğin geçilmesini sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, TL mevduatın büyüklüğü 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, 10 trilyon sınırını aşarken, döviz hesaplarındaki çözülme tam gaz devam ediyor.BDDK verilerine göre 14 Haziran itibarıyla toplam mevduat 16.4 trilyon liraya ulaşırken, TL mevduatın büyüklüğü ise 10.3 trilyon lira oldu. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 1 trilyon 625 milyar liraya ulaştı. Faizlerdeki artışın yanı sıra kurun reel olarak değerlenmeyeceği beklentisi TL'yi hem yerli hem de yabancı yatırımcı için güvenilir liman haline getirdi. TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 56.2'den 62.9'a çıktı. TL mevduatta Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından yaşanan artış 4.1 trilyona ulaştı.Yerli yatırımcıların Türk Lirası'na geçişi, döviz hesaplarındaki hızlı çözülmeye de yansıdı. 29 Mart'ta 210.4 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 14 Haziran itibarıyla 188.2 milyar dolara indi. Bu süreçte döviz hesaplarındaki çözülme 22.2 milyar dolara ulaştı. Döviz hesaplarının toplam içerisindeki payı yüzde 43.8'den 37.1'e geriledi. 29 Mart'tan bu yana bireysel döviz hesaplarında 12.2 milyar dolar, şirketlerin hesaplarında 10 milyar dolar çözülme yaşandı.18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lira ile rekor kıran kur korumalı mevduatta (KKM), o tarihte başlayan düşüş 42 haftadır kesintisiz devam ediyor. KKM'nin büyüklüğü 7 Haziran 2024'te 2 trilyon 98 milyar liraya indi. Zirveye bu yana yaşanan düşüş 1 trilyon 210 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte kur korumalı mevduatın büyüklüğü dolar bazında ise 126.4 milyar dolardan 65.7 milyar dolara geriledi.Kırılganlıkların azalması, güçlenen makro finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşılacağına yönelik beklentiler yabancı yatırımcıların da rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. 29 Mart yerel seçimlerinin ardından swap kanalıyla yabancı girişi 21 milyar dolara ulaşırken, tahvilbono alımları ise 8 milyar dolara çıktı. Türkiye'ye ilişkin pozitif beklentilerle hızlanan yabancı girişi ve yerel döviz hesaplarındaki hızlı çözülme Merkez Bankası'nın rezervlerini zirveye taşıdı. Toplam rezervler, 7 Haziran haftasında 146.2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerde 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 23 milyar dolara ulaştı.Türkiye'ye ilişkin pozitif havanın önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor. Türkiye'nin gri listeden çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de temmuzda not artırımı yapacağı belirtiliyor. Ayrıca enflasyonda haziran ayıyla birlikte başlayacak olan ve temmuz ile ağustosta hızlanacak olan düşüşün, Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılması bekleniyor.