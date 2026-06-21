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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Çiçek satışlarının yarısı İstanbul’dan

Çiçek satışlarının yarısı İstanbul’dan
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TÜRKİYE'NİN kesme çiçek ticaretinin en önemli merkezlerinden İstanbul'daki üç çiçek mezatı, ülke genelindeki satışların yaklaşık yarısına aracılık ediyor. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yazıcı, İstanbul'da Sarıyer, Kadıköy ve Alibeyköy'de faaliyet gösteren üç mezatın Türkiye'deki toplam çiçek satışlarının yaklaşık yüzde 45'ini temsil ettiğini söyledi. İstanbul'daki mezatların yalnızca kentin değil, Türkiye'nin de önemli çiçek dağıtım merkezleri arasında yer aldığını belirten Yazıcı, üreticilerin Adana, Mersin, Antalya, Yalova, Tokat, Samsun ve İzmir gibi üretim bölgelerinde yetiştirdiği çiçeklerin bu sistem üzerinden yurt içi pazara ulaştırıldığını anlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Çiçek satışlarının yarısı İstanbul’dan
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