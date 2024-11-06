Çiftçi Towers yeniden satışta

Zincirlikuyu'da yer alan Çiftçi Towers, Türkerler Grubu tarafından yeniden satışa sunuluyor. Arsa hariç 450 milyon dolar yatırım değeri olan proje, 292 bin metrekare inşaat alanına sahip. 10 kat otopark ve depo üzerinde yükselen ve her biri 45 kattan oluşan projede, 2+1'den 6+1'e kadar değişen 296 daire seçeneği sunuyor. Projede yer alan, 40 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan alışveriş merkezinde 200'e yakın marka yer alacak. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, "Çiftçi Towers'ı sadece bir gayrimenkul projesi değil, İstanbul'un en değerli lokasyonunda özel bir yaşam merkezi olarak görüyoruz. Yatırımcılarımıza hem değerli bir yatırım hem de ayrıcalıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz" dedi.