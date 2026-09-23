Çiftçiler dikkat, hesapları kontrol edin! TMO’dan milyarlarca TL’lik ödeme geldi

ÇİFTÇİLERE 3 MİLYAR 592 MİLYON LİRA ÖDEME

TMO'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ürün alım bedeli ödemelerinin sürdüğü belirtildi.

Buna göre, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen hububat ürünleri için 2 milyar 501 milyon lira, aynı tarihlerde teslim edilen fındık ürünleri için 902 milyon lira ödeme yapıldı.

2-8 Eylül tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 142 milyon lira, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen yeşil mercimek ürünleri için ise 47 milyon lira üreticilerin hesaplarına aktarıldı.

Böylece söz konusu ödemelerin toplamı 3 milyar 592 milyon liraya ulaştı.

TMO, ödemesi yapılan üreticilere durumun kısa mesajla bildirildiğini ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör