Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçiler dikkat, hesapları kontrol edin! TMO'dan milyarlarca TL'lik ödeme geldi
Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:44

Çiftçiler dikkat, hesapları kontrol edin! TMO'dan milyarlarca TL'lik ödeme geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 27 Ağustos-8 Eylül döneminde teslim edilen çeşitli tarım ürünlerinin bedeli kapsamında üreticilerin banka hesaplarına toplam 3 milyar 592 milyon lira aktarıldığını açıkladı.

AA Ekonomi
Çiftçiler dikkat, hesapları kontrol edin! TMO’dan milyarlarca TL’lik ödeme geldi
  • ABONE OL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ürün alım bedeli ödemeleri kapsamında çiftçilere 3 milyar 592 milyon lira ödeme yaptı. 27 Ağustos-8 Eylül döneminde teslim edilen hububat, fındık, haşhaş kapsülü ve tohumu ile yeşil mercimeğin bedelleri üreticilerin banka hesaplarına aktarıldı.

ÇİFTÇİLERE 3 MİLYAR 592 MİLYON LİRA ÖDEME

TMO'nun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ürün alım bedeli ödemelerinin sürdüğü belirtildi.

Buna göre, 27 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen hububat ürünleri için 2 milyar 501 milyon lira, aynı tarihlerde teslim edilen fındık ürünleri için 902 milyon lira ödeme yapıldı.

2-8 Eylül tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 142 milyon lira, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde teslim edilen yeşil mercimek ürünleri için ise 47 milyon lira üreticilerin hesaplarına aktarıldı.

Böylece söz konusu ödemelerin toplamı 3 milyar 592 milyon liraya ulaştı.

TMO, ödemesi yapılan üreticilere durumun kısa mesajla bildirildiğini ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftçiler dikkat, hesapları kontrol edin! TMO'dan milyarlarca TL'lik ödeme geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA