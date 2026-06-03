Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu

Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen IPARD programlarında yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın bugün itibarıyla resmen yayımlandığını duyurdu.

Girişimcilere ve üreticilere can suyu olacak yeni çağrı döneminin toplam bütçesi 30 milyon avro (Hibe desteği) olarak belirlendi.