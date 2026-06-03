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Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu
Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:59 Son Güncelleme: 3.06.2026 10:06

Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 30 milyon avro bütçeli 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlandıgını duyurdu. Destek paketiyle süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile soğuk hava depolarına dev hibe desteği sağlanacak.

Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu
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Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen IPARD programlarında yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın bugün itibarıyla resmen yayımlandığını duyurdu.

Girişimcilere ve üreticilere can suyu olacak yeni çağrı döneminin toplam bütçesi 30 milyon avro (Hibe desteği) olarak belirlendi.

"KIRSALA BEREKET, GİRİŞİMCİLERİMİZE GÜÇ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yatırımcılara yönelik kararlılık mesajı veren Bakan Yumaklı, "Kırsala bereket, girişimcilerimize güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak üretim gücünü artırma vizyonuna vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda desteklerin hız kesmeyeceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

HANGİ SEKTÖRLER VE TESİSLER DESTEKLENECEK?

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" tedbiri kapsamında yayımlanan 11. başvuru çağrısı, tarımsal sanayi altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. İlan kapsamında hibe desteği alabilecek öncelikli alanlar şunlar olacak:

  • Süt ve Et İşleme Tesisleri: Süt üreten ve işleyen işletmeler ile kırmızı/beyaz et kesimhaneleri ve işleme tesisleri,
  • Yumurta ve Su Ürünleri: Yumurta işleme ve pazarlama tesisleri ile su ürünleri yetiştiriciliği/işlenmesine yönelik modernizasyon yatırımları,
  • Meyve ve Sebze: Yaş meyve ve sebze işleme, paketleme hatları,
  • Altyapı ve Depolama: Kırsaldaki en büyük ihtiyaçlardan biri olan süt toplama merkezleri ile gıda güvenliğini sağlayan soğuk hava depoları destekleme kapsamına alınacak.

IPARD III 11. BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

30 milyon avroluk hibe paketinden yararlanmak isteyen girişimciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Proje başvuru tarihleri, rehberler ve aranan kriterlere ilişkin detaylı bilgilere tkdk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI

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Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu
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