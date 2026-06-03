Çiftçilere 30 milyon avroluk dev hibe desteği! Bakan Yumaklı başvurularının başladığını duyurdu

Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen IPARD programlarında yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı'nın bugün itibarıyla resmen yayımlandığını duyurdu.
Girişimcilere ve üreticilere can suyu olacak yeni çağrı döneminin toplam bütçesi 30 milyon avro (Hibe desteği) olarak belirlendi.
"KIRSALA BEREKET, GİRİŞİMCİLERİMİZE GÜÇ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Yatırımcılara yönelik kararlılık mesajı veren Bakan Yumaklı, "Kırsala bereket, girişimcilerimize güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak üretim gücünü artırma vizyonuna vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda desteklerin hız kesmeyeceğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."
🌱 Kırsala bereket, girişimcilerimize güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 3, 2026
📈 30 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı bugün yayımlandı.
"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" tedbiri kapsamında;
🐟 Süt, et, yumurta, meyve-sebze… pic.twitter.com/b3d5wD5JrI
HANGİ SEKTÖRLER VE TESİSLER DESTEKLENECEK?
"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" tedbiri kapsamında yayımlanan 11. başvuru çağrısı, tarımsal sanayi altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. İlan kapsamında hibe desteği alabilecek öncelikli alanlar şunlar olacak:
IPARD III 11. BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI
30 milyon avroluk hibe paketinden yararlanmak isteyen girişimciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Proje başvuru tarihleri, rehberler ve aranan kriterlere ilişkin detaylı bilgilere tkdk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.