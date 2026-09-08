Çiftçilere destek yağmuru! Resmi Gazete’de yayımlandı, ödemelerde yüzde 100’e varan artış

Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destek tutarları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler kapsamında bitkisel üretimde 2026 ve 2027 üretim yılları için destek katsayıları güncellenirken, hayvancılık desteklerinde yüzde 43'e varan artış yapıldı. Bazı alanlarda ilave destekler de devreye alındı.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DESTEK KATSAYISI YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında, 2026 üretim yılı için dekar başına 310 TL olan destek katsayı değeri 367 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2025 üretim yılında 244 TL olan destek katsayı değeri yüzde 50,4 artırılmış oldu.

2027 üretim yılı için ise destek katsayı değeri 442 TL olarak belirlendi.

Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohutta gerçekleşti. Planlama kapsamında yer alan mercimek ve nohutta planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 TL'ye yükseltildi. Böylece mercimek ve nohut üreticisinin temel ve planlı üretim desteği 2026 üretim yılında dekara 734 TL iken, 2027 üretim yılında 1326 TL olacak.

BUĞDAYDAN PAMUĞA DESTEKLER GÜNCELLENDİ

Üretim planlaması kapsamındaki buğday, arpa ve mısırda temel destek ile planlı üretim desteğinin toplamı 2026 üretim yılı için 806 TL'den 954 TL'ye çıkarıldı. 2027 üretim yılında ise bu tutar 1149 TL olacak.

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada 2026 üretim yılı için 930 TL olan toplam destek 1101 TL'ye yükseltildi. 2027 üretim yılında destek 1326 TL olarak uygulanacak.

Pamukta 1395 TL olan toplam destek 1652 TL'ye güncellenirken, 2027 yılı için 1989 TL olarak belirlendi. Patates, soğan ve aspirde ise 620 TL olan destek 734 TL'ye çıkarıldı ve 2027 üretim yılı için 884 TL olarak belirlendi.

SERTİFİKALI TOHUMA DAHA FAZLA DESTEK

Kararla sertifikalı tohum kullanım desteklerinde de artış yapıldı. 2027 üretim yılında soya ve yer fıstığında dekar başına destek yüzde 101 artışla 442 TL'ye, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 TL'ye, mercimekte ise yüzde 141 artışla 353,6 TL'ye yükseltildi.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 TL'den 483 bin 630 TL'ye çıkarıldı.

HAYVANCILIKTA YÜZDE 43'E VARAN ARTIŞ

Hayvancılık desteklerine ilişkin düzenlemeyle 2026 yılı uygulamalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri artırıldı.

Büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği 1400 TL'den 2 bin TL'ye, malak desteği ise 2 bin 800 TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Her iki destekte artış oranı yüzde 43 oldu.

Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak temel desteği yüzde 43 artırılarak 300 TL'den 430 TL'ye yükseltildi. Çoban desteği de yüzde 43 artışla 81 bin TL'den 116 bin 100 TL'ye çıkarıldı.

ARICIYA, İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK ÜRETİCİSİNE DESTEK

Arıcılıkta üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 TL'den 250 TL'ye yükseltildi. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için temel destek ise kovan başına 100 TL'den 200 TL'ye çıkarıldı.

İpek böceği temel desteği yüzde 36 artırılarak kilogram başına 1100 TL'den 1500 TL'ye yükseltildi. Tiftik üretimi temel desteği ise yüzde 38 artışla kilogram başına 160 TL'den 220 TL'ye çıkarıldı.

ATIK DESTEĞİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Düzenlemeyle atık desteğinin kapsamı da genişletildi ve destek tutarlarında yüzde 100 artış yapıldı.

Bakanlık tarafından uygulanan programlı aşılar nedeniyle meydana gelen yavru kayıplarına yönelik desteğin kapsamına bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dahil edildi. Buzağı ve malak başına verilen destek 20 bin TL'ye, kuzu ve oğlak başına verilen destek ise 4 bin TL'ye çıkarıldı.

BAZI ÜRETİCİLERE İLAVE DESTEK

Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan her buzağı için ilave 1000 TL destek verilecek.

Göçer sevk kontrol noktasında doğan her kuzu ve oğlak için ilave 215 TL, ari işletmelerde doğan her dişi kuzu ve oğlak için ise ilave 860 TL destek sağlanacak.

Tam izole bölgelerde koruma altına alınan arı gen kaynaklarını tampon koruma bölgesinde muhafaza eden üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına ilave 75 TL, üye olmayanlara ise ilave 60 TL destek verilecek.

Çiğ süt desteği kapsamında da ürettikleri sütü, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak.

SU ÜRÜNLERİ VE GEN KAYNAKLARINA DA ARTIŞ

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı.

Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı.