Çiftçilere gübre ve mazot desteği müjdesi! Bakan Yumaklı duyurdu, yeniden hesaplanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen kiraz hasadı etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi.

Bahçede işçilerle birlikte kiraz toplayan Yumaklı, hasadın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin kiraz üretimindeki önemine dikkat çekti.

"Bugün Ege'nin incisi İzmir'deyiz. Kuzey Yarımküre'nin ilk kiraz hasadı buradan başlıyor. Biz bugün arkadaşlarımızla belki sonuna geldik." ifadelerini kullanan Yumaklı, bu yıl yağışların sulama açısından önemli avantaj sağladığını belirtti.

"2026 DESTEKLERİNİ YENİDEN HESAPLAYACAĞIZ"

Tarımsal destekleme politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yumaklı, üretim maliyetlerinde yaşanan artışların dikkate alınacağını söyledi.

Yumaklı, "Biz 2026 yılı desteklerimizi gübre ve mazottaki artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz." dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ve çatışmaların üretim maliyetlerine yansıdığına işaret eden Yumaklı, "Bu yıl da bu maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyadaki çatışmalar, savaşlar bizlerin öngöremeyeceği bir maliyet getirmiş oldu. Ama her zaman olduğu gibi şunu söylüyoruz, biz üreticimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL ZİRAİ DON NEDENİYLE 2 MİLYAR LİRALIK DESTEK VERİLDİ

Geçen yıl yaşanan zirai don olayının kiraz üretimini ciddi şekilde etkilediğini hatırlatan Yumaklı, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.

Yumaklı, "Geçen yıl 775 bin dekar alandan maalesef sadece 213 bin ton ürün almıştık. Hatırlarsanız zirai don sebebiyle kiraz neredeyse yoktu ülkede. Bu sene hamdolsun böyle bir şey yaşamamış olduk." ifadelerini kullandı.

İzmir'de zirai dondan etkilenen üreticilere yaklaşık 2 milyar liralık destek sağlandığını açıklayan Yumaklı, bu sayede üreticilerin faaliyetlerini sürdürebildiğini kaydetti.

İZMİR TÜRKİYE KİRAZ ÜRETİMİNİN YÜZDE 23'ÜNÜ KARŞILIYOR

Kemalpaşa'nın Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, İzmir'in ülke genelindeki kiraz üretiminin yüzde 23'ünü gerçekleştirdiğini söyledi.

Kentte yaklaşık 4 bin ailenin geçimini kiraz üretiminden sağladığını belirten Yumaklı, üretilen kirazların dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ekonomiye katkı sunduğunu ifade etti.

GENÇLER VE KADINLAR TARIMIN GELECEĞİ OLACAK

Tarım ve Orman Gençlik Konseyi çalışmalarına da değinen Yumaklı, konseyde görev alan genç üreticilerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlerin ve kadın girişimcilerin tarıma olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Yumaklı, yüksek verim ve teknoloji odaklı üretimin gıda arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör