Çiftçiye 22.5 milyar lira prim desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 3.2 milyon poliçe düzenlendiğini belirterek, "Bu kapsamda 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı" dedi. Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediğine işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl TARSİM kapsamında 3.2 milyon poliçe düzenlendi. 10.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Böylece üreticilere 2024'te 22.5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi. Bu kapsamda 2006'dan günümüze kadar 27 milyon poliçe için 34.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunuldu. Üreticilerimizin emeklerini korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK SİGORTA HUBUBATTA

Geçen yıl en fazla sigortanın sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını bildiren Yumaklı, "En fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır oldu" dedi. 2024'te en fazla tazminat ödenen afetlerin 3.7 milyar TL'yle dolu, 1.8 milyar TL'yle hayvan ölümleri ve 1.7 milyar TL'yle don hasarının geldiğini aktaran Yumaklı, bunları 303 milyon lirayla kuraklık, 286 milyon lirayla fırtına ve 260 milyon lirayla sel-su baskınının takip ettiğini söyledi.