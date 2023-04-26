Çiftçiye dev sulama desteği: Yarısını devlet karşılayacak!

"TOPLAMDA 9 MİLYARLIK FATURANIN YARISINI BİZ KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"

Hiçbir zaman çiftçiye zarar ettirmeyeceklerini vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bundan sonra daha da tertipli, düzenli, kurallı olacak. Üreticimizi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. 2023 bütçemiz sadece tarımsal destek noktasında 55,5 milyar lira. Bu bahsettiğimiz açıklamada, üreticimizin sulamayla ilgili maliyetin yüzde 50'sini alıyoruz. Toplamda 9 milyarlık faturanın yarısını biz karşılamış olacağız. Bu da üreticimizi, sulamanın getirdiği bir maliyet noktasında rahatlatacak."

Diğer yandan Bakan Kiriçci A Haber'e yaptığı açıklamada 5 yıllık süreçte ekonomik olarak sulanabilecek tüm alanlarda gerekli altyapıyı sağlayacaklarının altını çizdi.

Bakan Kiriçci, "Yapay zekânın kullanıldığı basınçlı ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya ve üretimde verimliliği artırmaya devam edeceğiz" dedi.