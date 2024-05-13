Çiftçiye hasat ödemeli Tohum Kart

Çiftçiler için özel ürün ve hizmetleri hayata geçiren Kuveyt Türk, Tohum Kart, bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör ve tarla finansmanı, finansal kiralama ve daha birçok hizmeti müşterilerine sunuyor. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerindeki olası risk ve hasarlarına karşı ürün ve hayvanları güvenceye almayı sağlayan TARSİM'e de aracılık ediyor. Çiftçiler, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerini Kuveyt Türk aracılığıyla yapabiliyor ve ELÜS kıymetlerini teminata vererek finansman kullanabiliyor.Tohum Kart'la, çiftçilere, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum, yem gibi birçok alandaki harcamaları finanse etme ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunuluyor. Çiftçiler, Kuveyt Türk Mobil'den hesap açarak Tohum Kart başvurularını mobilden anında tamamlayabiliyor, sanal Tohum Kart ile ihtiyaçlarını hemen satın alabiliyor. Mobilden Troy Tohum Kart alan çiftçilere 20 bin TL ve üzeri ilk harcamaları için 1.000 TL iade ediliyor. Herhangi bir aidatı olmayan ve hasat döneminde ödemeli Tohum Kart'la müşteriler, 12 aya varan ödemesiz dönem imkânına sahip oluyor. Çiftçiler anlaşmalı üye iş yerlerinden vade farksız harcama da yapabiliyor. EFT, havale, FAST işlemlerini komisyonsuz olarak dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Şahıs firmaları, çiftçiler ve şirketler mobilden dakikalar içerisinde hesap açıp Kuveyt Türk Mobil'i kullanmaya başlayabiliyor.Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, tarım bankacılığı, ihracatın finansmanı, finansal kiralama, yeşil enerjinin odaklandıkları alanların başında geldiğini belirterek, "Tüm çiftçilerimizi ve KOBİ'lerimizi iş ortağımız olarak görüyor, onlara değer katacak finansal bir yol haritası çizmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken gerekli kolaylıkları sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.