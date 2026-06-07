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Giriş Tarihi: 7.06.2026 09:47 Son Güncelleme: 7.06.2026 09:57

Çin, altın rezervlerini 320 bin ons artırdı

Çin Merkez Bankas, fiyatlardaki gerilemeye rağmen rezervlerine altın eklemeye devam etti.

Çin, altın rezervlerini 320 bin ons artırdı
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Çin mayıs ayında da altın alımlarını sürdürdü. Açıklanan verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın rezervi geçen ay 320 bin ons arttığı öğrenildi.

Orta Doğu'da devam eden belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları Mayıs ayında düşüşe geçerek üst üste üçüncü aylık düşüşünü kaydetti. Son yıllarda enflasyonun etkilerinden kurtulmak isteyen merkez bankalarına altın alımlarını artırdı.

Goldman Sachs, geçen ay yaptığı açıklamada, jeopolitik gelişmelerin rezervlerin çeşitlendirilmesi yönündeki eğilimi güçlendireceği için alımların artmasını beklediğini belirtti.

Çin Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Çin'in toplam döviz rezervi 3 trilyon 411 milyar dolardan 3 trilyon 442 milyar dolara çıktı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ÇİN MERKEZ BANKASI #ORTA DOĞU #GOLDMAN SACHS

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