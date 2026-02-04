Çin hamlesi Şanghay bakırı uçurdu: LME’de geri çekilme yaşandı

Çin'in stratejik rezervlerini artırmaya yönelik planları, Şanghay bakır fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Haber akışına göre Şanghay bakırı, ticari stoklama sisteminin de devreye alınabileceği beklentisiyle metrik ton başına 103.120 yuana (14.864,57 dolar) çıkarak yüzde 2,45 değer kazandı.

Buna karşılık Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı ton başına 13.351 dolara gerileyerek yüzde 0,94 düşüş kaydetti.

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Şanghay'da teneke fiyatı ton başına 387.920 yuana yükselerek yüzde 3,91 artarken, LME tenekesi yüzde 1,60 düşüşle 49.320 dolara indi. Şanghay nikeli yüzde 2,94 yükselişle 136.570 yuana ulaşırken, LME nikeli yüzde 0,33 artışla 17.505 dolar seviyesinde işlem gördü.

Goldman Sachs ve Macquarie, Endonezya kaynaklı arz daralmasını gerekçe göstererek 2026 yılı nikel fiyat tahminlerini 17.000 doların üzerine revize etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum yüzde 1,55 yükselirken, çinko yüzde 0,40 ve kurşun yüzde 0,24 geriledi. LME tarafında ise alüminyum yatay seyrederken, çinko yüzde 0,24 düşüş gösterdi, kurşun ise yüzde 0,05 artış kaydetti.