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Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:05

Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması

Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

AA
Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuna istinaden söz konusu ürüne yönelik damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre yapılan inceleme sonucu soruşturmaya ilişkin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli "etil asetat" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN #RESMİ GAZETE #TİCARET BAKANLIĞI

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Çin menşeli etil asetat ithalatına damping soruşturması
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