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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:23

Çin menşeli ürünlerde yeni damping kararı! Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli plastik sıvı ve jel mürekkepli bilyeli kalemlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatırken, dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı makinelerinin ithalatında adet başına 8 bin 555 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanmasını kararlaştırdı.

AA
Çin menşeli ürünlerde yeni damping kararı! Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı
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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik iki önemli kararı Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, plastik sıvı ve jel mürekkepli bilyeli kalemler için nihai gözden geçirme soruşturması başlatılırken, dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı makinelerinin ithalatında ise dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

ÇİN MENŞELİ BİLYELİ KALEMLER İÇİN SORUŞTURMA

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, bazı yerli üretici firmaların başvurusu üzerine Çin menşeli plastik sıvı mürekkepli ve jel mürekkepli bilyeli kalemlerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesi amacıyla nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ön incelemede, soruşturmanın açılması için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmasına karar verdi.

DİŞ FREZE MAKİNELERİNE KESİN DAMPİNG ÖNLEMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer tebliğle ise Çin menşeli dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı makineleri hakkında yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı belirlendi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayı doğrultusunda, bu ürünlerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

HER BİR ÜRÜN İÇİN 8 BİN 555 DOLARLIK ÖNLEM

Karara göre, Çin'den ithal edilen dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı makineleri için adet başına 8 bin 555 dolar tutarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlarla, yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunması ve ithalatta adil rekabet ortamının sürdürülmesi amaçlanıyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Çin menşeli ürünlerde yeni damping kararı! Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı
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