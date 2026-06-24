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Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:06

Çin menşeli ürünlere damping önlemi! Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 yıl kesin vergi uygulanacak

Çin menşeli güneş enerjisi sektöründe kullanılan "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ithalatında dampinge karşı yeni önlemler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CIF bedeline yüzde 38,26 ile 45,99 arasında vergi uygulanacak.

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Çin menşeli ürünlere damping önlemi! Resmi Gazete’de yayımlandı, 5 yıl kesin vergi uygulanacak
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Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ürün grubunun ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturması tamamlanarak kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, DAMPİNG TESPİTİ YAPILDI

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığı tespit edildi.

Bakanlık değerlendirmesinde, fiyat baskısının iç piyasa koşullarını bozduğu ve yerli üreticilerin zarar gördüğü ifade edildi.

CIF BEDELİNE YÜZDE 38,26 İLE 45,99 ARASINDA VERGİ

Karar doğrultusunda, Çin menşeli ürünün ithalatında CIF bedeli üzerinden yüzde 38,26 ile yüzde 45,99 oranlarında değişen dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Uygulamanın 5 yıl süreyle yürürlükte kalacağı bildirildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÇİN #TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE

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Çin menşeli ürünlere damping önlemi! Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 yıl kesin vergi uygulanacak
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