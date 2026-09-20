Çin öncülüğünde dolara alternatif sistemde kritik karar! Suudi Arabistan mBridge’den çekildi

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), Çin öncülüğünde geliştirilen ve uluslararası ödemelerde dolara alternatif oluşturma potansiyeli taşıyan mBridge platformundaki katılımını sonlandırdığını duyurdu. SAMA'nın açıklaması İngiliz Financial Times gazetesine yapıldı.

SAMA: ÇALIŞMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

SAMA açıklamasında, Suudi Arabistan'ın mBridge kapsamındaki çalışmasını 13 Mayıs 2025'te tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Planlandığı üzere SAMA, mBridge (kavram kanıtlama) çalışmasını 13 Mayıs 2025'te başarıyla tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından SAMA artık mBridge'in katılımcı üyesi değildir." ifadeleri kullanıldı.

Konuya yakın bir kaynak ise Suudi Arabistan'ın platformdan ABD'nin baskısıyla çekilip çekilmediği yönündeki değerlendirmelere ilişkin, ülkenin projedeki rolünün başından itibaren sınırlı olduğuna dikkat çekti. Kaynak, söz konusu karardan "daha geniş bir sonuç çıkarmanın yanlış olacağını" belirtti.

DOLAR VE SWIFT'E ALTERNATİF HEDEFİ

Blokzincir teknolojisini kullanan mBridge, merkez bankalarının kendi dijital para birimleri üzerinden doğrudan sınır ötesi işlem yapabilmesini sağlamayı hedefliyor. Platformun temel amaçları arasında döviz işlemlerinin süresini ve maliyetini azaltmak bulunuyor.

Ticari kullanıma açılması planlanan platformun, uluslararası para transferlerinde kullanılan SWIFT gibi ödeme sistemlerine bağımlılığı azaltma ve doları işlemlerde aracı para birimi olarak kullanma ihtiyacını düşürme potansiyeli bulunuyor. Bu özellikleri nedeniyle proje ABD'de de tartışmalara konu olmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN 2023'TE KATILMIŞTI

SAMA, 2023'te Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) çatısı altında mBridge'e "gözlemci üye" olarak katılmıştı. Suudi Arabistan, 2024'te ise Çin, Hong Kong, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı aktif katılımcılar arasına dahil olmuştu.

SAMA'nın son açıklamasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın platformdaki aktif katılımcı üyeliği sona ermiş oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör