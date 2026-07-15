Çin petrol bağımlılığını azaltıyor: Elektrikli taksiler ve paylaşımlı ulaşımlı yeni dönem

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, TAKSİ ÜCRETLERİ DÜŞTÜ

Pekin'de yolculuk paylaşımı yapan bir sürücü, son altı ay içinde ücretlerin yüzde 10 ila 15 arasında gerilediğini belirtti. Artan rekabet sürücü gelirlerini baskılarken, yolcular açısından taksi ve uygulama üzerinden sunulan ulaşım seçeneklerini daha ekonomik hale getiriyor.

Sosyal medyada da mart ayından itibaren yükselen akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel araç yerine taksi kullanımının daha avantajlı hale geldiğine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle park ücretleri ve benzin giderleri hesaba katıldığında, uzun mesafelerde paylaşımlı ulaşım tercihinin arttığı görülüyor.

Bu gelişmeler, Çin'de ulaşım ihtiyacının azalmadığını; ancak özel benzinli araç kullanımından elektrikli taksi, yolculuk paylaşımı ve toplu taşıma gibi daha düşük petrol tüketen seçeneklere doğru bir kayma yaşandığını ortaya koyuyor.