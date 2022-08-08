Çin-Tayvan-ABD üçgeni çip krizinde cepheyi büyüttü: Türkiye’ye fırsat doğabilir





DÜNYAYI NELER BEKLİYOR



Tayvan ablukası: Pelosi'nin ziyaretinden sonra, Çin ordusu ilk kez Tayvan çevresinde geçici bir deniz ablukası uygulayarak adaya giden ve adadan gelen deniz yollarını kısıtladı. Daha kapsamlı bir ablukanın gelebileceğinin hem uyarısı hem de tehdidi yapıldı.

Daha fazla taciz: Çin Komünist Partisi'nin gazetesi Global Times, Tayvan'a bir savaş uçağı gönderilmesini tavsiye etti. Çin askeri uçakları zaten rutin olarak Tayvan'ın hava sahasına girip çıkıyordu.