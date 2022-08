Çin-Tayvan-ABD üçgeni çip krizinde cepheyi büyüttü: Türkiye’ye fırsat doğabilir

Çin-Tayvan gerilimine ABD körükle gidince 'ateşle oynamayın' tehditleri havada uçuştu ve her sektörde alarm zilleri çaldı. 5G, her türden bağlı cihaz yani nesnelerin interneti ve yeni nesil ağ bağlantılı cihazlar pandemiden bu yana çip krizi içindeydi zaten. Otomobiller, telefonlar, tıbbi cihazlar, ATM'ler ve hatta buzdolaplarına kadar her şeyde kullanılan yarı iletkenlerin geleceği daha da belirsiz hale geldi.