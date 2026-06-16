Çin ve Vietnam menşeli bir ürüne damping soruşturması

Çin menşeli naylon kord bezi ile Çin ve Vietnam menşeli poliesterlerden kord bezi ürünlerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üretici tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "naylon veya diğer poliamidlerden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için kauçuk emdirilmiş mensucat (kord bezi)" tanımlı naylon kord bezi ile Çin ve Vietnam menşeli "poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için kauçuk emdirilmiş mensucat (kord bezi)" tanımlı poliesterlerden kord bezi ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen naylon kord bezi ürününde Çin menşeli ithalatın, poliesterlerden kord bezi ürününde de Çin ve Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile söz konusu ürünlere yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör