Çin’den altında stratejik hamle! 16 aydır aralıksız stokluyor, 2.300 tonu aştı

ALTIN REZERVİNDE ÜST ÜSTE 16 AYLIK YÜKSELİŞ

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, dünyada merkez bankaları altın alımlarını yavaşlattı. Ocak ayında net alımlar, 5 ton olurken, son 12 ayın ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kaldı. Bu yavaşlamada, yüksek fiyat oynaklıkları ve tatil sezonunun etkili olsa da Çin bu dönemde altın alımını sürdürdü.

Resmi verilere göre, Çin'in altın stokları Şubat ayında 30 bin ons artış göstererek toplam 74,22 milyon onsa ulaştı. Bu artış, Kasım 2024'te başlayan kesintisiz birikim sürecinin 16. ayına denk geliyor.

WGC Analisti Marissa Salim, "Oynak fiyatlar bazı merkez bankalarını duraklamaya itmiş olsa da dinme belirtisi göstermeyen jeopolitik gerilimlerin 2026 ve sonrasında da altın birikimini canlı tutması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.