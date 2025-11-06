Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 6.11.2025 12:07 Son Güncelleme: 6.11.2025 12:08

Çin'den bir yıl sonra ilk! ABD'den buğday satın alacak

ABD ve Çin arasında son dönemlerde yaşanan olumlu ilişkiler piyasalara yansırken Pekin'in bir yıldan uzun süredir ilk kez ABD'den buğday satın alacağı öğrenildi.

Çin tarife anlaşmazlıklarındaki yumuşama sonrası ABD'den yaklaşık 120.000 ton buğday satın alacak.

Yüklü miktardaki alımın geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana ABD'den yapılan ilk alım olduğu ifade ediliyor. Bu hamle Pekin'in "anlaşmadan" sonraki aylarda iyi geçinmeye çalıştığının bir işareti olarak yorumlandı.

Çin'in tahıl ithalatı, yerel üretimin artmasıyla birlikte son birkaç yıldır ciddi bir düşüş yaşadı. Çin, 2021-22 döneminde yaklaşık 60 milyon ton tahıl alımıyla tartışmasız en büyük tahıl ithalatçısıydı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 20 milyon tona düştü.

