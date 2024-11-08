Çin’den ‘birlikte çalışalım’ mesajı

Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile bir araya geldi. Şimşek, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesi doğrultusunda iki ülke ilişkilerini ilerlettiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Han da iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda son yıllarda ilişkilerde önemli ivme yakalandığını, bu bağlamda Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısını Pekin'de gerçekleştirmesini önemsediklerini ifade etti. Çin tarafının Türkiye ile karşılıklı siyasi güveni daha fazla pekiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Han, iki ülkenin; temel çıkarları korumada birbirini desteklemesi, kalkınma stratejilerini uyumlaştırması, uluslararası ve bölgesel meselelerde eş güdümü güçlendirmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Bakan Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile de bir araya geldi. Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Lan Fo'an da Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin içeriğini zenginleştirerek genişletmek istediklerini söyledi.