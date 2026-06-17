Çin’den işsizliğe karşı 5 yıllık istihdam hamlesi: Yapay zeka ve emek yoğun sektörlere destek

Çin Devlet Konseyi, iş gücü piyasasında istikrarın sürdürülmesi ve yüksek işsizlik riskinin azaltılmasını hedefleyen yeni beş yıllık istihdam stratejisini duyurdu.

Yeni plan çerçevesinde hafif sanayi, tekstil, dış ticaret ve inşaat gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerde mevcut iş olanaklarının korunmasına öncelik verilecek. Bunun yanı sıra yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri, turizm ile yiyecek-içecek sektörlerinde yeni istihdam fırsatlarının oluşturulması teşvik edilecek.

YAPAY ZEKA İSTİHDAM POLİTİKALARININ MERKEZİNDE OLACAK

Pekin yönetimi, yapay zekanın iş dünyasında giderek artan etkisini dikkate alarak bu teknolojiyi istihdam politikalarının önemli bir parçası haline getirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda girişimcilik faaliyetleri ve istihdam olanakları desteklenecek, insan ve makinenin birlikte çalıştığı yeni iş modelleri üzerine çalışmalar yürütülecek.

Yetkililer, yapay zeka teknolojilerinin yalnızca yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamayacağını, aynı zamanda kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına da destek vereceğini belirtti.

Çin Devlet Konseyi, büyük ölçekli işsizliğin önlenmesini stratejinin temel hedeflerinden biri olarak tanımlarken, iş gücü piyasasındaki istikrarın korunmasının sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından kritik önem taşıdığına vurgu yaptı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör