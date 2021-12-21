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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:28

Çinli araştırmacılar kızılötesi ışıktan elektrik üretmeyi başardı

Çinli araştırmacılar kızılötesi ışıktan elektrik üretmeyi başardı

Çinli araştırmacılar, yakın kızılötesi ışığı elektriğe dönüştürürken görünür ışığın girmesine izin verebilen yeni bir ışık yayan sera çatısı geliştirdi. Yeni güneş çatısının yakın kızılötesi ışığı elektriğe dönüştürerek daha az soğutma tüketimiyle sera bitkilerinin normal büyümesini sağladığı göründü.

China Science Daily'ye göre, Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Tarımda Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, güneş spektral bölme kullanımına dayalı bu yeni sera örtüsü yapısını geliştirdi.

400 nanometre (nm) ila 780 nm arasında bir dalga boyuna sahip görünür ışık, sera bitkilerinin fotosentez sürecini yürütmek için kritik öneme sahip ancak 780 nm ila 2 bin 500 nm arasında bir dalga boyuna sahip olan yakın kızılötesi ışığın bitki büyümesine çok az katkısı var ve seranın aşırı ısınmasına neden olabilir.

Araştırma grubu tarafından yürütülen test, yeni güneş çatısının tüm gün boyunca yüzde 40 geçirgenlikle görünür ışığı iletebildiğini ve aynı zamanda yakın kızılötesi ışığı elektriğe dönüştürerek daha az soğutma tüketimiyle sera bitkilerinin normal büyümesini sağladığını gösterdi.

Yüzde 6,88'lik tam günlük fotovoltaik verimlilikle çatı tarafından üretilen elektrik, aynı zamanda seraların günlük çalışmasını sürdürecek enerjiyi de güç sağlayacak.

Araştırmanın sonuçları, Energy Conversion and Management dergisinde yayınlandı.

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Çinli araştırmacılar kızılötesi ışıktan elektrik üretmeyi başardı
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