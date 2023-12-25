Çinli otomotivcilerden Türkiye’ye ilgi büyük

ÇİN'deotomotiv ve bataryaüretim sektöründe faaliyetgösteren GAC AION,Chery, Zeekr, BYD, SAIC,Fararis ve Huawei firmalarınıziyaret eden Sanayi veTeknoloji Bakanı MehmetFatih Kacır, "Türkiye'yeçok güçlü bir ilgi var vehedefimiz önümüzdekidönemde bu ilgiyi yatırımadönüştürmek, bu markalarınTürkiye'ye yatırımyapabilmelerini sağlayacakadımları atmak.Ziyaretlerimizde bunungayreti içinde olduk.Onların da Türkiye'yi çokyakinen takip ettiklerinigördük" dedi.Çin'in,otomotiv sektöründekidönüşümün öncüsüolduğuna işaret edenKacır, Çinli otomotiv firmalarınınözellikle yenilikçiteknolojiler alanındadünyanın önüne geçtiğinibelirterek, küresel pazarlarada geliştirdikleri veürettikleri elektrikli araçlarıihraç edebilir hale geldiklerinikaydetti.Kacır, şöyle devam etti:"Türkiye'yi yeni nesil otomobilleriçin bir üretimmerkezi haline getirmeknihai amacımız, bununiçin Togg'u desteklemeyedevam edeceğiz ve yeniyatırımları çekmek içingayret göstereceğiz."BAKANMehmet Fatih Kacır, ilk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match"in geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını belirtti. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de 2.75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?" dedi. Paylaşımda, İngiliz Financial Times gazetesinde konuyla ilgili yayımlanan haberin görüntülerine de yer verildi.