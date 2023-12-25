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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Çinli otomotivcilerden Türkiye’ye ilgi büyük

Çinli otomotivcilerden Türkiye’ye ilgi büyük
ÇİN'de otomotiv ve batarya üretim sektöründe faaliyet gösteren GAC AION, Chery, Zeekr, BYD, SAIC, Fararis ve Huawei firmalarını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi var ve hedefimiz önümüzdeki dönemde bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek, bu markaların Türkiye'ye yatırım yapabilmelerini sağlayacak adımları atmak. Ziyaretlerimizde bunun gayreti içinde olduk. Onların da Türkiye'yi çok yakinen takip ettiklerini gördük" dedi. Çin'in, otomotiv sektöründeki dönüşümün öncüsü olduğuna işaret eden Kacır, Çinli otomotiv firmalarının özellikle yenilikçi teknolojiler alanında dünyanın önüne geçtiğini belirterek, küresel pazarlara da geliştirdikleri ve ürettikleri elektrikli araçları ihraç edebilir hale geldiklerini kaydetti. Kacır, şöyle devam etti: "Türkiye'yi yeni nesil otomobiller için bir üretim merkezi haline getirmek nihai amacımız, bunun için Togg'u desteklemeye devam edeceğiz ve yeni yatırımları çekmek için gayret göstereceğiz."

DREAM GAMES'IN OYUNU EN YÜKSEK GELİRİ ELDE ETTİ
BAKAN Mehmet Fatih Kacır, ilk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match"in geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını belirtti. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de 2.75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?" dedi. Paylaşımda, İngiliz Financial Times gazetesinde konuyla ilgili yayımlanan haberin görüntülerine de yer verildi.
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Çinli otomotivcilerden Türkiye’ye ilgi büyük
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