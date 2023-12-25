Çinli otomotivcilerden Türkiye’ye ilgi büyük

ÇİN'de
otomotiv ve batarya
üretim sektöründe faaliyet
gösteren GAC AION,
Chery, Zeekr, BYD, SAIC,
Fararis ve Huawei firmalarını
ziyaret eden Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mehmet
Fatih Kacır, "Türkiye'ye
çok güçlü bir ilgi var ve
hedefimiz önümüzdeki
dönemde bu ilgiyi yatırıma
dönüştürmek, bu markaların
Türkiye'ye yatırım
yapabilmelerini sağlayacak
adımları atmak.
Ziyaretlerimizde bunun
gayreti içinde olduk.
Onların da Türkiye'yi çok
yakinen takip ettiklerini
gördük" dedi.
Çin'in,
otomotiv sektöründeki
dönüşümün öncüsü
olduğuna işaret eden
Kacır, Çinli otomotiv firmalarının
özellikle yenilikçi
teknolojiler alanında
dünyanın önüne geçtiğini
belirterek, küresel pazarlara
da geliştirdikleri ve
ürettikleri elektrikli araçları
ihraç edebilir hale geldiklerini
kaydetti.
Kacır, şöyle devam etti:
"Türkiye'yi yeni nesil otomobiller
için bir üretim
merkezi haline getirmek
nihai amacımız, bunun
için Togg'u desteklemeye
devam edeceğiz ve yeni
yatırımları çekmek için
gayret göstereceğiz."
DREAM GAMES'IN OYUNU EN YÜKSEK GELİRİ ELDE ETTİ
BAKAN
Mehmet Fatih Kacır, ilk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match"in geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını belirtti. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de 2.75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?" dedi. Paylaşımda, İngiliz Financial Times gazetesinde konuyla ilgili yayımlanan haberin görüntülerine de yer verildi.